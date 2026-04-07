L’incendio devasta la casa al via la raccolta di solidarietà per la famiglia sfollata

Nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2026, un incendio ha distrutto una casa in un quartiere residenziale, lasciando senza abitazione cinque persone, tra cui due bambini di 5 e 7 anni. La famiglia coinvolta ha perso tutto nell’incendio, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. In seguito all’accaduto, è partita una raccolta di solidarietà per offrire supporto ai sfollati.

L’appello è stato lanciato dall’assessora con delega al sociale Ilaria Malfatti. A Brentonico, intanto, sono stati aperti due punti raccolta Sono cinque le persone sfollate a causa del terribile incendio divampato in un’abitazione privata di Crosano nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2026: tra loro ci sono due bambini di 5 e 7 anni. Per loro il paese di Brentonico si è mobilitato avviando una raccolta di vestiti, scarpe, accessori per l’igiene, materiale scolastico e tutto ciò che è necessario per ricominciare. A lanciare l’appello è stata l’assessora comunale con delega al sociale Ilaria Malfatti, che ha invitato la cittadinanza a portare il proprio contributo donando quello che si può. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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