L’incendio devasta la casa il paese si mobilita | al via la raccolta di solidarietà per la famiglia sfollata

Nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2026, un incendio ha distrutto una casa a Crosano, costringendo cinque persone a lasciare le proprie abitazioni. Tra i sfollati ci sono due bambini di 5 e 7 anni. La notizia ha portato alla mobilitazione della comunità locale, che ha avviato una raccolta di aiuti per la famiglia colpita dall’incendio. La situazione ha suscitato attenzione tra i residenti e le associazioni del territorio.

L’appello è stato lanciato dall’assessora con delega al sociale Ilaria Malfatti. A Brentonico, intanto, sono stati aperti due punti raccolta Sono cinque le persone sfollate a causa del terribile incendio divampato in un’abitazione privata di Crosano nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2026: tra loro ci sono due bambini di 5 e 7 anni. Per loro il paese di Brentonico si è mobilitato avviando una raccolta di vestiti, scarpe, accessori per l’igiene, materiale scolastico e tutto ciò che è necessario per ricominciare. A lanciare l’appello è stata l’assessora comunale con delega al sociale Ilaria Malfatti, che ha invitato la cittadinanza a portare il proprio contributo donando quello che si può. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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