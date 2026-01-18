Quello che un tempo si sarebbe visto su Rai1 va ora in onda su Nove, con un'infinità di big della musica italana al cospetto di Fabio Fazio per omaggiare l'indimenticata Ornella Vanoni. A livello di cast, una serata evento superiore a Sanremo 2026. Due mesi senza l'inconfondibile voce, ironia e intelligenza di Ornella Vanoni, icona della musica italiana scomparsa lo scorso 21 novembre. Per celebrare una delle interpreti più amate della musica italiana Fabio Fazio, che per anni l'ha accolta come ospite del suo Che Tempo che Fa, ha trasformato Nove in puro e semplice servizio pubblico, con uno speciale del suo canonico programma dal titolo Ornella Senza Fine, in onda domenica 18 gennaio in prima serata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ornella Senza Fine, il servizio pubblico di Fabio Fazio che oscura la Rai

Ornella senza fine, stasera sul NOVE l’evento con Fabio Fazio: ospiti

Stasera sul NOVE, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto rendono omaggio a Ornella Vanoni con un evento in diretta. La serata vede la partecipazione di ospiti, musica dal vivo e alcune sorprese, accompagnate da un annuncio speciale legato a Milano. Un’occasione per riscoprire la figura di una delle protagoniste della musica italiana, in un appuntamento che unisce intrattenimento e riconoscimento culturale.

‘Ornella senza fine’, stasera 18 gennaio: Fabio Fazio torna con lo speciale su Vanoni

Stasera, domenica 18 gennaio, Fabio Fazio presenta su NOVE e in streaming su discovery+ lo speciale “Ornella senza fine”, dedicato alla figura e alla musica di Ornella Vanoni. L’evento propone un approfondimento sulla carriera dell’iconica cantante, con ospiti e sorprese, offrendo al pubblico un’occasione per ricordare e celebrare il suo contributo alla musica italiana. Un appuntamento che unisce ascolto e riflessione in un’ottica rispettosa e sobria.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ornella Vanoni, il ricordo di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto | Che tempo che fa

"ORNELLA SENZA FINE": LA SCALETTA DELL'OMAGGIO A ORNELLA VANONI Stasera sul Nove lo speciale condotto da Fabio Fazio: tra gli ospiti Mengoni, Elisa, Emma, Toquinho. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-756472/ornella-senza-fine-scaletta- - facebook.com facebook

ORNELLA SENZA FINE: SVELATI GLI OSPITI Fabio Fazio chiama a raccolta la musica italiana per il tributo a Ornella Vanoni sul Nove. Un cast stellare: dai giganti come Morandi e Mannoia alle nuove generazioni con Mahmood e Annalisa. x.com