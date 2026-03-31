Cos’è la ricina il veleno che ha ucciso mamma e figlia a Natale | Senza pietà ecco perché

Durante le festività natalizie si è verificato un episodio drammatico che ha coinvolto una madre e sua figlia, entrambe decedute. Le autorità hanno scoperto che la causa del decesso è stata un’intossicazione da ricina, un veleno altamente tossico. La ricina è una proteina presente nei semi di alcune piante, nota per la sua capacità di provocare gravi danni all’organismo anche in piccole quantità.

Sembrava una di quelle giornate che profumano di casa, tavola apparecchiata e famiglia. Poi, all’improvviso, qualcosa si spezza. E quando in un caso di cronaca i contorni diventano così cupi, la domanda è sempre la stessa: com’è possibile che nessuno se ne sia accorto prima? Nel giallo di Campobasso, legato alla morte di una madre e di sua figlia durante le festività, gli inquirenti stanno scavando senza sosta. E tra le ipotesi al vaglio ce n’è una che gela il sangue: non una fatalità, non un malore improvviso, ma un gesto studiato. Un avvelenamento. E un nome che sembra uscito da un thriller. Il nome che torna dal passato e fa tremare. Al centro del sospetto spunta una sostanza che evoca ombre, spie e operazioni segrete: la ricina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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