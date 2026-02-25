Così si possono tenere gli smartphone fuori da concerti e scuole Vietare basta davvero a educare?

La richiesta di schermare i cellulari durante i concerti è una soluzione adottata da un numero crescente di artisti. Sir Paul McCartney, Dave Chappelle, Alicia Keys, Guns N’ Roses, Childish Gambino e Jack White sono solo alcuni artisti che riescono a esprimersi più liberamente e meglio quando i loro live non sono ripresi da migliaia di telefoni. Per questo, all’ingresso dei concerti gli addetti inseriscono i cellulari in custodie chiuse magneticamente, che vengono poi restituite ai proprietari. Al termine dell’evento la sacca viene riaperta e consegnata all’operatore oppure a delle colonnine collocate all’esterno. A progettare queste custodie è Graham Dugoni, ex calciatore professionista, che ha fondato Yondr, la start-up che in pochi anni ha iniziato a collaborare con artisti, sale da concerto e gallerie d’arte. Chiunque ritenga indispensabile cellulari off line opta per queste soluzioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

