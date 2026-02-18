Da Trump agli Eurobond | la catastrofe capitalista è inevitabile? Franz Baraggino intervista Emiliano Brancaccio

Emiliano Brancaccio spiega che la concentrazione del capitale nelle mani di poche grandi aziende ha portato a un rallentamento dell’economia e a crisi ricorrenti. Recentemente, i governi europei hanno proposto di emettere Eurobond per sostenere i paesi in difficoltà, ma questa soluzione rischia di aumentare il debito pubblico. La discussione sui limiti di un sistema finanziario in crisi si accende sempre di più, mentre i mercati reagiscono alle tensioni tra Stati e alle nuove strategie delle banche centrali.

Futuro Prossimo, di Franz Baraggino – L’autoritarismo? Figlio della centralizzazione del capitale in poche, pochissime mani che non tollerano più l’ingombro dei regimi democratici. Riarmo e conflitti? Nient’altro che guerra capitalista tra potenze che si contendono il controllo di quella stessa concentrazione di ricchezza, a partire da un’ America sempre più indebitata e protezionista e una Cina creditrice e liberista. Non un caso né un complotto, ma l’ineluttabile tendenza del capitalismo, sostiene Emiliano Brancaccio, docente di economia politica all’Università Federico II di Napoli e autore di ‘ Libercomunismo ‘ (Feltrinelli, 2026). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Da Trump agli Eurobond: la catastrofe capitalista è inevitabile? Franz Baraggino intervista Emiliano Brancaccio Trump, e adesso? Gli Usa e il rischio golpe. La diretta con Mario Del Pero e Franz BaragginoGli Stati Uniti si trovano di fronte a una situazione complicata dopo le ultime elezioni in Texas. Leggi anche: Intervista a Emiliano Tanzillo: “Stiamo scavalcando la barricata” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Meloni: C'è un motore italo-tedesco, io favorevole agli eurobond ma tema divisivo. Energia in cdm; Eurobond, sì o no? Una scelta che serve all'Europa se vuole essere realmente autonoma; Gilles Gressani: Un’Europa più forte per resistere a Trump: lo chiede l’opinione pubblica (di G. Ucciero); Berlino boccia gli Eurobond di Macron: il problema non è il debito ma il deficit di produttività. Eurobond, sì o no? Una scelta che serve all'Europa se vuole essere realmente autonomaLe condizioni di contesto per spingere sul debito comune ci sono: dalla pressione di Trump alla richiesta di investimenti sicuri da parte degli investitori. Ma serve il sì della Germania ... adnkronos.com SPILLO/ Da Macron-Albanese a Buba-eurobond: i cortocircuiti della euro-éliteLe tensioni internazionali spingono i leader europei a rapidi dietrofront. Lo si sta vedendo sia in Francia che in Germania ... ilsussidiario.net Rimpatrio migranti, altro che record: gli annunci di Piantedosi smentiti dai numeri di Eurostat (forniti dal Viminale) di Franz Baraggino ------------------------------------------ “Quasi 7.000”. Tanti sarebbero stati nel 2025 i rimpatri di stranieri irregolari secondo il ministro facebook