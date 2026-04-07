Negli sport di motore e calcio, i giovani talenti continuano a farsi notare con prestazioni che attirano l’attenzione degli appassionati. Tra i piloti più giovani in Formula 1, uno si distingue come leader nel campionato mondiale, mentre tra i calciatori, alcuni stanno crescendo con grandi aspettative alle spalle. La generazione di atleti nati tra fine anni Novanta e inizio Duemila si confronta con sfide e obiettivi diversi, dimostrando una fresca volontà di emergere.

Kimi Antonelli da Bologna è leader del Mondiale di F.1. Ma come si è ritrovato a lottare coi migliori piloti della Terra pochi mesi dopo aver fatto la Maturità? Un anno di apprendistato fatto di alti e bassi, gioie e dolori, magie e qualche errore. In una parola, gavetta. Tutti ingredienti che, messi insieme, l’hanno portato a candidarsi prepotentemente per un titolo piloti che all’Italia manca dal 1953. Ma chi sono i Kimi dell’Italia del pallone? Cioè i giovani che, dopo un anno di apprendistato, potrebbero essere pronti per il calcio che conta? Tolti i già “grandi” come Esposito, Palestra e Bartesaghi, tralasciando anche i soliti noti Camarda, Ahanor e compagnia, ne abbiamo scelti dieci: cinque stanno sgomitando in Serie B e la cadetteria sembra stargli stretta, altrettanti bazzicano già in A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Liberali, Rao, Motta, Cissé e poi... quanto ci potrà dare la generazione Kimi del pallone

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