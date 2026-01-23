L’accordo tra Motta Lazio e la Juventus coinvolge anche i bianconeri, che potrebbero beneficiare economicamente dalla trattativa relativa al portiere. Di seguito, vengono analizzate le cifre che i club potrebbero ricevere, offrendo un quadro chiaro e dettagliato sull’aspetto finanziario di questa operazione.

Motta Lazio, ci andrebbe a guadagnare anche la Juventus. Ecco quanto dovrebbero incassare i bianconeri da questo affare che riguarda il portiere. La Juventus sorride grazie a un intreccio di mercato che coinvolge una sua vecchia conoscenza. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, la Lazio è vicina a concludere l’affare per ingaggiare Edoardo Motta, giovane portiere attualmente in forza alla Reggiana. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juve, un esubero può cambiare aria a gennaio: possibile un nuovo prestito per lui. Le ultimissime L’operazione nasce dalla necessità dei capitolini di trovare un nuovo vice, dato che Christos Mandas si unirà al Bournemouth in Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Motta Lazio, ci guadagna anche la Juventus: ecco quanto incassano i bianconeri dell’affare legato al portiere. Le cifre

Raspadori Roma: accelerata nella trattativa e chiusura vicina! Le cifre dell’affare, ecco quanto spenderanno i giallorossiRaspadori si avvicina a vestire la maglia della Roma, con la trattativa in fase di definizione.

En-Nesyri Juventus, i bianconeri lavorano su queste cifre: ecco quanto dovrebbe sborsare la società tra prestito e ingaggioLa Juventus sta valutando l'acquisizione di En-Nesyri, considerando i costi totali tra prestito e ingaggio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Calciomercato live: Juve, missione per En-Nesyri. Toro su Jappert. Napoli, Lucca va al Forest.

Lazio, chi è Edoardo Motta: il portiere scuola Juve che si ispira a CechLa Lazio è a caccia del sostituto di Mandas, ormai prossimo alla cessione al Bournemouth in Premier League. Il nome in cima alla lista è quello di Edoardo Motta, portiere classe ... lalaziosiamonoi.it

LA CHIAMATA DELLA LAZIO Edoardo Motta è ad un passo dal trasferimento nel club biancoceleste! È infatti in definizione il passaggio di Mandas al Bournemouth: il portiere della Reggiana è pronto a volare nella capitale per iniziare la sua prima avventura - facebook.com facebook

La #Reggiana cede il portiere #Motta alla #Lazio e si interessa al prestito di #Artistico, che però è centrale nelle idee dello #Spezia x.com