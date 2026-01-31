Il Catanzaro si presenta a Bolzano con una formazione completamente rinnovata. Liberali scende in campo, mentre Cisse resta in panchina e non prende parte alla partita. La squadra si prepara a una sfida importante, anche se il centrocampista rimane fuori in attesa di novità sul suo futuro.

Il Catanzaro scende in campo a Bolzano con una formazione rinnovata, dopo la decisione di lasciare fuori dal viaggio il centrocampista Cisse, che rimarrà a casa in attesa di ulteriori sviluppi legati al suo futuro. La scelta, presa in considerazione anche alla luce dell’interesse del Milan per il giocatore, ha portato a una riconsiderazione del piano tecnico e finanziario del club, che ora valuta attentamente le conseguenze dell’eventuale permanenza di Cisse fino a giugno. Il tecnico, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali, ha optato per una formazione con Liberali in mediana, al fianco di Iemmello, con Pittarello in attacco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Squadra rinnovata per il Catanzaro: Liberali in campo, Cisse in panchina a Bolzano

