Marco Libanore, nato a Ferrara nel 1954, ha trascorso oltre quattro decenni dedicandosi alla medicina, affrontando due pandemie che hanno segnato la sua carriera. Dall’Hiv al Covid, la sua esperienza professionale si è intrecciata con momenti di emergenza e sfide sanitarie di grande rilievo. La sua vita si consuma tra ospedali e studi medici, testimoniando un impegno costante nel campo della salute pubblica.

Ferrara, 7 aprile 2026 – Sembra molto di più di una vita quella che racconta Marco Libanore, nato a Ferrara il 30 giugno 1954, 72 anni fa. Infettivologo per oltre quarant’anni al Sant’Anna di Ferrara, prima, e nella nuova sede a Cona, è stato dirigente medico e direttore del reparto di malattie infettive. Da quelle corsie ha combattuto la battaglia – una vera e propria guerra – contro il Covid. Era, quel reparto, la prima linea contro la pandemia che aveva colpito il mondo, attorno il silenzio, i morti, camion di morti e anziani che cadevano come foglie, nell’affanno degli autorespiratori. Non era la prima volta che si trovava su una trincea, con il suo staff, il camice, a combattere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Libanore, la vita di un medico: “Dall’Hiv al Covid, i miei 40 anni a lottare contro due pandemie”

“Voi che avete più di 40 anni, quando è finita la vostra vita sociale?”, la discussione social diventa virale. I commenti: “Si è solo ristretta la tolleranza per le stronza**”, “I miei 40 e 50 sono una lunga festa”Se c’è un luogo online dove è possibile trovare pareri e testimonianze su qualsiasi tema, quello è Reddit.

Covid, sei anni fa il ricovero di una coppia cinese allo Spallanzani. Massimo Galli e Matteo Bassetti: «Ecco come prepararsi a nuove pandemie»Era il 29 gennaio 2020 quando una coppia cinese arrivò allo Spallanzani di Roma: lui con polmonite interstiziale bilaterale, lei con sintomi lievi.

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