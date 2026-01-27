Covid sei anni fa il ricovero di una coppia cinese allo Spallanzani Massimo Galli e Matteo Bassetti | Ecco come prepararsi a nuove pandemie

Nel gennaio 2020, una coppia cinese fu ricoverata allo Spallanzani di Roma, segnando l’inizio di un’epoca di attenzione alla pandemia di Covid-19. Questi eventi hanno portato a riflettere sulle misure di prevenzione e sulla preparazione per future emergenze sanitarie, come sottolineato da esperti come Galli e Bassetti. È importante conoscere le tappe dell’evoluzione e le strategie adottate per affrontare le crisi pandemiche.

Era il 29 gennaio 2020 quando una coppia cinese arrivò allo Spallanzani di Roma: lui con polmonite interstiziale bilaterale, lei con sintomi lievi. Avevano il Covid-19. Sottoposti a terapie antivirali e cortisoniche, trascorsero quasi tre mesi in cura e riabilitazione al San Filippo Neri, prima di tornare in Cina. Un momento che segnò l’inizio della pandemia in Italia, vivido nella memoria di chi era in prima linea, ma ormai lontano nella percezione collettiva. La lezione della memoria «Se oggi dovesse scoppiare una nuova pandemia, rischieremmo di essere meno pronti», avverte Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova. 🔗 Leggi su Leggo.it

Quattro anni fa, in Italia, si registravano i primi casi di Covid con il ricovero della coppia cinese all’Inmi.

