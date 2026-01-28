Un bambino con un cuore fragile racconta la sua solitudine in un mondo sempre più connesso. La street art lancia l’allarme: tra chat, social e messaggi digitali, molti giovani si sentono soli e isolati. Un’immagine forte che mette in luce un problema reale, nascosto dietro alle schermate del telefono.

Un bambino col cuore fragile, che racconta la solitudine in un tempo in cui siamo tutti iperconnessi. Ha avuto migliaia di visualizzazioni la street art di Michele Battagliola, bresciano, classe 1999, che ha realizzato un'opera in via XX Settembre, a Brescia, che ha colpito e fatto parlare. Dell'immagine restano solo le foto postate dall'artista, battart10, perché l'opera (attaccata alla parete dell'autosilo) è stata già portata via, probabilmente da qualche collezionista di arte urbana. "Ma è giusto così, anzi è buon segno, perché vuol dire che il messaggio viaggia, che è stata apprezzata – spiega Battagliola –.

Iperconnessi e soli. L'allarme della street art: "Attenzione alla salute"

