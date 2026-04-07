Nel Libano, si registrano nuovi danni alle infrastrutture con la distruzione di un altro ponte, portando a sette il numero di passaggi fondamentali colpiti. La situazione nel paese rimane complessa, con oltre un milione di profughi che continuano a vivere in condizioni difficili. Le autorità segnalano i danni come parte di un deterioramento più ampio delle strutture di collegamento nel territorio.

Critica la situazione anche nel Libano. Colpito un altro ponte, è il settimo passaggio cruciale a essere abbattuto. Hezbollah lancia razzi contro il nord di Israele mentre il numero di profughi ha superato quota un milione. Servizio di Antonio Soviero. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Libano, colpito un altro ponte. Oltre 1 milione di profughi

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Un convoglio di aiuti umanitari organizzato dal nunzio apostolico in Libano, Paolo Borgia, destinato ai villaggi cristiani del sud, ha dovuto fare marcia indietro martedì dopo essere stato "colpito da spari": lo ha riferito una fonte di sicurezza sul posto all'Afp, se - facebook.com facebook

#Libano Leone XIV invia un messaggio in occasione della Pasqua alla popolazione del villaggio cristiano di Debel, dove domenica dovevano arrivare 3 camion con 40 tonnellate di aiuti. Il nunzio Borgia, a bordo dei tir, bloccato per motivi di sicurezza x.com