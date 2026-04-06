Libano oltre un milione di sfollati | UNICEF intensifica gli aiuti salvavita

Dal 2 marzo, più di 1,1 milioni di persone sono scappate dal Libano a causa di conflitti e crisi, tra cui circa 390.000 bambini. L’UNICEF sta distribuendo beni di prima necessità nei rifugi per aiutare chi ha dovuto lasciare tutto. L’organizzazione ha intensificato gli aiuti per far fronte alle esigenze di questa vasta popolazione sfollata.

Dal 2 marzo più di 1,1 milioni di persone costrette a fuggire, 390mila sono bambini. L’UNICEF distribuisce beni essenziali nei rifugi. Il conflitto in corso in Libano continua a spingere intere famiglie ad abbandonare le proprie case, lasciando centinaia di migliaia di persone senza accesso ai beni di prima necessità. Dal 2 marzo, il numero degli sfollati ha superato 1,1 milioni, tra cui circa 390.000 bambini, i più esposti alle conseguenze della crisi. L’ UNICEF è presente sul campo e ha intensificato gli interventi di emergenza, raggiungendo oltre 290.000 rifugi e fornendo assistenza a migliaia di famiglie colpite dalla violenza e dallo sfollamento forzato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Libano, oltre un milione di sfollati: UNICEF intensifica gli aiuti salvavita Libano: oltre un milione di sfollati, rifugi insufficientiLa situazione umanitaria nel Libano è giunta a un punto di non ritorno, con un esodo di massa che minaccia di superare il milione di sfollati a causa... Libano, oltre mezzo milione di sfollati a causa dei combattimenti con IsraeleIl Libano segnala che oltre 517mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case nell’ultima settimana, a causa dell’escalation dei... Temi più discussi: Libano, oltre un milione di sfollati a causa dell’offensiva di Israele; Come i portafogli digitali sono diventati un'ancora di salvezza per oltre un milione di sfollati in Libano; Libano: mons. Rahmé (Baalbek), cresce l’odio tra i libanesi, rischio escalation ma evitare guerra civile; In Libano, la guerra che svuota i villaggi cristiani del sud. Libano, oltre un milione di sfollati a causa dell’offensiva di IsraeleBeirut - Quds News. Più di un milione di persone sono state sfollate in Libano a causa dell’offensiva di Israele e delle minacce di dislocamento forzato, ... infopal.it Libano, i portafogli digitali sono diventati un'ancora di salvezza per oltre un milione di sfollatiLe persone costrette a lasciare la propria casa dagli attacchi di Israele si rivolgono alla piattaforme fintech per gli aiuti umanitari, bypassando i canali tradizionali ... wired.it #Libano “Pazienti con ferite gravi alla testa” -> Intorno alle ore 14 di oggi, le forze israeliane hanno colpito una zona residenziale densamente popolata di Beirut, a pochi metri dall’ospedale pubblico Rafik Hariri, supportato da MSF. x.com Libano, il presidente Aoun: "Israele vuole fare qui ciò che ha fatto a Gaza" facebook