Libano | oltre un milione di sfollati rifugi insufficienti
In Libano, oltre un milione di persone sono state costrette a lasciare le proprie case a causa di bombardamenti continui. Le strutture di accoglienza e i rifugi disponibili sono insufficienti a ospitare questa vasta popolazione di sfollati, creando una crisi umanitaria senza precedenti. La situazione resta critica e richiede interventi immediati per far fronte alle esigenze di chi è stato costretto a fuggire.
La situazione umanitaria nel Libano è giunta a un punto di non ritorno, con un esodo di massa che minaccia di superare il milione di sfollati a causa di bombardamenti continui. Francesca Lazzari, responsabile progetti dell’organizzazione Avsi operante nella periferia sud di Beirut, conferma che i rifugi ufficiali sono insufficienti e che la popolazione vive in condizioni estreme, spesso dormendo all’aperto o nei veicoli. I dati ufficiali registrano oltre 800.000 persone spostate, ma questa cifra si riferisce solo ai casi registrati tramite canali governativi, lasciando intendere che il numero reale dei profughi abbia già superato la soglia del milione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
