Libano | oltre un milione di sfollati rifugi insufficienti

In Libano, oltre un milione di persone sono state costrette a lasciare le proprie case a causa di bombardamenti continui. Le strutture di accoglienza e i rifugi disponibili sono insufficienti a ospitare questa vasta popolazione di sfollati, creando una crisi umanitaria senza precedenti. La situazione resta critica e richiede interventi immediati per far fronte alle esigenze di chi è stato costretto a fuggire.