Il Partito Democratico fa un appello al Comune per approvare gli studentati. Secondo i dem, questi spazi sono fondamentali per la città e rischiano di perdere i fondi del PNRR se non vengono approvati. Il partito invita a smettere di opporsi solo a parole e a presentare proposte concrete per non perdere questa opportunità di investimento.

"Fare opposizione è anche costruire proposte concrete: non perdiamo i fondi Pnrr per gli studentati". Così l'Unione comunale Pd (nella foto Rossana Salluce), che sottolinea: "Il nuovo bando Pnrr per la realizzazione di studentati universitari, pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti, mette a disposizione risorse rilevanti per promuovere alloggi a canoni calmierati destinati agli studenti. La misura prevede una dotazione complessiva di 599 milioni di euro e contributi a fondo perduto fino a circa 20mila euro per ogni nuovo posto letto realizzato". E ancora: "Il bando è accessibile a una pluralità di soggetti pubblici e privati, inclusi gli enti locali, e rappresenta un'opportunità concreta e immediatamente attivabile per rafforzare il diritto allo studio, ampliare l'offerta abitativa per studenti universitari e sostenere la vitalità sociale ed economica delle città universitarie.

© Lanazione.it - Appello del Pd al Comune: "Studentati necessari alla città. Non perdiamo i fondi Pnrr"

Da oggi in Campania parte ufficialmente il nuovo bando del PNRR per gli alloggi universitari.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

