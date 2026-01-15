L’asilo e i fondi persi Pnrr Bagni guiderà l’inchiesta

L’inchiesta, condotta da Veronica Bagni di Filo Rosso, analizza i fondi destinati all’asilo e le risorse del PNRR non utilizzate. L’obiettivo è valutare l’efficacia delle politiche pubbliche e l’allocazione delle risorse, evidenziando eventuali criticità e opportunità di miglioramento. Una riflessione approfondita sulle priorità e sulla gestione dei fondi europei, per garantire trasparenza e rendicontazione al territorio.

A guidare i lavori sarà Veronica Bagni, capogruppo di Filo Rosso, la lista civica di sinistra che siede all'opposizione. Alla vicepresidenza è stato chiamato Vincenzo Mastroianni, consigliere comunale del Partito Democratico. Si è insediata, con una prima seduta dedicata all'elezione del presidente e del vicepresidente, la commissione comunale d'indagine sui fondi Pnrr persi che avrebbero dovuto consentire al territorio di dotarsi di una nuova sede per l'asilo nido "Il Pinocchio". Un caso da chiarire. La commissione, che stilerà un elenco di lavori, avrà accesso a tutti gli atti, inclusi quelli di natura riservata; inoltre avrà la facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti comunali e anche soggetti esterni coinvolti nelle questioni esaminate.

