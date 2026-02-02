kim kardashian e lewis hamilton si starebbero frequentando in segreto

Kim Kardashian e Lewis Hamilton avrebbero passato un weekend insieme all’Estelle Manor, un hotel di lusso nelle Cotswolds. Fonti vicine ai diretti interessati confermano che si sarebbero incontrati in modo riservato, lontano dai riflettori. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma i paparazzi avrebbero catturato alcuni scatti che alimentano le voci di una possibile frequentazione segreta. La coppia avrebbe scelto di restare discreta, evitando di alimentare i rumors sui social.

Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono due vecchi amici. I due si conoscono almeno dal 2014, anno in cui furono fotografati insieme ai loro rispettivi partner, Nicole Scherzinger e Kanye West, ai GQ Men Of The Year Awards, tenutisi a Londra. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e sembra che il campione di Formula 1 e l'imprenditrice di Skims abbiano avuto occasione di ritrovarsi ed evolvere il loro rapporto in qualcosa di più romantico. Secondo quanto riporta The Sun, . Ragione in più per crederlo è che i due sono stati visti da diversi testimoni mentre trascorrevano il weekend del 31 gennaio presso il lussuoso Estelle Manor, hotel e country club nelle Cotswolds. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono stati visti insieme in un weekend top secret nell’Oxfordshire.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme in un weekend segreto.

Kim Kardashian new man Lewis Hamilton #kimkardashian

Kim Kardashian e Lewis Hamilton: il weekend segreto che riaccende il gossip internazionaleKim Kardashian e Lewis Hamilton avrebbero trascorso un weekend riservato nel Regno Unito, riaccendendo le voci su una frequentazione lontana dai riflettori ... panorama.it

Lewis Hamilton e Kim Kardashian stanno insieme, hanno passato un weekend da 140 mila euro insieme. Lei si è portata dietro 8 valigie, di cui una piena solo di borse: l ...Massaggio di coppia, bodyguard e arrivo separato per il pilota Ferrari e l'imprenditrice: l'indiscrezione rivelata da The Sun ... ilfattoquotidiano.it

Hamilton e Kim Kardashian sono una coppia 140 mila euro per un weekend romantico (e lei arriva con 8 valigie) x.com

Cosa c’è tra #LewisHamilton e #KimKardashian. Sebbene abbiano provato di mantenerla segreta finora, sembrerebbe chi sia una storia tra Lewis Hamilton e Kim Kardashian. A rivelarlo il settimanale #chi secondo il quale l’imprenditrice sarebbe volata da Lo - facebook.com facebook