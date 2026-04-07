Levante ha annunciato un tour che si svolgerà tra luglio e settembre 2026, con dieci concerti in varie città italiane. La cantante riprenderà così l’attività dal palco dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con il brano Sei tu. Le date si inseriscono in un calendario che prevede spettacoli in diverse location del paese, senza ulteriori dettagli sui luoghi o le date specifiche.

Levante organizzerà dieci concerti tra luglio e settembre 2026, toccando diverse città italiane dopo l’esperienza vissuta al Festival di Sanremo con il brano Sei tu. Il programma estivo prevede l’utilizzo di arene all’aperto e rassegne musicali. La prima tappa sarà a Carrara il 3 luglio, seguita da Bologna il 15 luglio e Capurso, in provincia di Bari, il 18 luglio. Le date proseguiranno a San Tammaro, in provincia di Caserta, il 26 luglio, per poi spostarsi a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, il 7 agosto. Il tour toccherà poi Messina il 18 agosto e Zafferana Etnea, in Sicilia, il 19 agosto. La chiusura della stagione avverrà con le tappe di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, il 21 agosto, Roma il 7 settembre e infine Milano il 9 settembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Levante tra club e arene: ecco le 10 date del tour 2026

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