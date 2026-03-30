Sal Da Vinci si prepara a esibirsi a Bari durante il suo tour estivo. Dopo aver vinto al Festival di Sanremo 2026, il cantante ha annunciato nuove date in diverse regioni italiane, tra cui Abruzzo, Campania, Marche, Puglia e Sardegna. La tournée si arricchisce di ulteriori appuntamenti, con l’obiettivo di portare il suo repertorio dal vivo in più città del paese.

Si inaugura la tourneé estiva - organizzata da Vivo Concerti - con la nuova data a Benevento @ BTC Music Festival il 15 luglio e si aggiungono al calendario: il 5 agosto a Golfo Aranci (SS) @ Golfo Aranci Mon Amour; il 10 agosto a Santa Maria di Castellabate (SA) @ Villa Matarazzo; il 13 agosto a San Nicola Arcella (CS) @ Arcella Open Air; il 15 agosto a Lucera (FG) @ Lucera Music Lights Festival. Il tour estivo culminerà con due grandi concerti evento il 25 e 26 settembre 2026 all’Arena Flegrea di Napoli, prima dell’avvio del tour nei teatri. La prevendita dei biglietti partirà in esclusiva per Ticketone per 5 giorni da oggi, lunedì 30 marzo dalle ore 15. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Sal Da Vinci fa tappa a Bari con il suo tour estivo: ecco la data

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