Il tour estivo di Alfa fa tappa a Bibione

Con l’estate 2026, Bibione si prepara ad accogliere il festival Suoni di Mare. Una serie di concerti che porteranno sul palco artisti di diversi generi e epoche, animando le serate sulla riviera. Gli organizzatori annunciano un programma ricco di musica e divertimento, pronti a coinvolgere residenti e turisti.

L'estate 2026 porta a Bibione il festival Suoni di Mare, calendario di concerti che spazia tra generi ed epoche. Il primo nome annunciato è il rapper e cantautore genovese Alfa, che salirà sul palco di Piazzale Zenith il 24 luglio (ore 21), unica data nel Nordest del suo tour. I biglietti del.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Approfondimenti su Alfa Tour Il Winter Tour Alfa Romeo fa tappa a Pisa da Giustiauto Il Winter Tour Alfa Romeo arriva a Pisa presso Giustiauto, concessionaria ufficiale Alfa Romeo, nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 gennaio. Alfa annuncia il tour estivo 2026, le prime date e i biglietti Alfa svela le prime date del suo tour estivo 2026, con biglietti disponibili e un calendario in costante aggiornamento. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Alfa Tour Argomenti discussi: Frah Quintale annuncia il nuovo tour estivo. Le date dei concerti; Frah Quintale ha annunciato il tour estivo; Luca Carboni aggiunge nuove date al tour estivo: il 9 agosto 2026 live a Taormina; Anche Luca Carboni nel cartellone estivo di Villa Bertelli. Il tour Rio Ari O Live farà tappa lunedì 18 agosto. Frah Quintale live nel 2026: le date nei palazzetti e il tour estivoLe date dei primi concerti nei palazzetti ad aprile fino ai grandi festival estivi di luglio: ecco dove trovare Frah Quintale nel 2026 ... 105.net Frah Quintale annuncia il nuovo tour estivo. Le date dei concertiA luglio Frah Quintale darà il via al Summer Tour ’26 dal palco dello Shock Wave Festival di Francavilla al Mare. In seguito, l’artista porterà la sua musica in altre quattro città: Roma, Cosenza, ... tg24.sky.it ALFA - TOUR 2026 20-04-2026 ASSAGO - Unipol Forum (SOLD OUT) 22-06-2026 CREMONA - Infinity 1 28-06-2026 BOLOGNA - Sequoie Music Park 04-07-2026 ALBA - Piazza Medford 11-07-2026 FIRENZE - Parco Mediceo di Pratolino 14-07-2026 SENIG - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.