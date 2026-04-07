L’Unione Europea ha espresso preoccupazione riguardo alla riduzione delle accise sui carburanti decisa dall’Italia, ritenendo che questa misura possa contribuire a crisi energetiche e fiscali. La Commissione europea ha commentato che tali interventi, pur mirati a contenere i prezzi, potrebbero avere effetti negativi sulla stabilità economica. Nel frattempo, si discute di un possibile prezzo del diesel a 2,5 euro al litro, con l’Italia che cerca di contenere i costi per i consumatori.

Non c’è niente da fare: l’Unione europea non accetta la messa in discussione di un suo «dogma», se pur inventato di sana pianta, inutile anzi dannoso. Il dogma in questione è la famigerata regola del 3% nel rapporto deficitPil, quella su cui da decenni si impiccano i governi, i quali non hanno solo i mercati del debito sovrano come platea da rassicurare, ma hanno soprattutto i cittadini, cioè quel famoso popolo che - Costituzione italiana alla mano - è ancor più sovrano. Considerare quel limite come un valore negoziabile e non un comandamento intoccabile come invece si sta facendo da troppo tempo (nonostante lo stesso «creatore» del valore... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Europa vuole il diesel a 2,5 euro

Diesel, le accise italiane sono le più alte d’Europa: quasi un euro al litro va allo StatoIl 2026 si è aperto con una brutta notizia per milioni di automobilisti italiani.

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Dal 2026 il diesel costerà più della benzina

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