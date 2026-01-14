Diesel le accise italiane sono le più alte d’Europa | quasi un euro al litro va allo Stato

A partire dal 2026, le accise sul diesel in Italia sono state portate a livelli più elevati, rendendo il carburante più costoso rispetto ad altri paesi europei. Con quasi un euro al litro destinato allo Stato, questa modifica ha portato il nostro Paese a detenere il primato europeo per il prezzo più alto del diesel. Una novità che coinvolge milioni di automobilisti e impatta sui costi di mobilità quotidiana.

Il 2026 si è aperto con una brutta notizia per milioni di automobilisti italiani. Dal primo gennaio, con l' allineamento delle accise a quelle della benzina, il nostro Paese ha conquistato il poco invidiabile primato europeo per il prezzo più alto del diesel. Tutto questo per colpa di una pressione fiscale senza eguali in Europa. Secondo Facile.it, l'Italia è la nazione dove accise e tasse incidono di più sul costo finale del gasolio: il 59% del prezzo alla pompa finisce nelle casse dello Stato. Dati basati su quelli della Commissione Europea, che ci colloca saldamente in vetta alla classifica negativa, davanti a Slovenia (58%), Belgio, Francia e Irlanda (55%).

