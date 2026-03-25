La Shell ha emesso un avvertimento riguardo a una possibile carenza di carburante in Europa entro aprile, a causa della riduzione delle forniture provenienti dall'Iran. La diminuzione delle esportazioni di petrolio iraniano si collega alla situazione di conflitto in corso, che ha portato a una diminuzione delle transazioni e delle forniture da parte del paese mediorientale.

L'Europa potrebbe trovarsi ad affrontare una carenza di carburante entro aprile a causa della riduzione delle forniture da parte dell'Iran a causa della guerra. Lo afferma l'amministratore delegato di Shell Wael Sawan che avverte: "Ci saranno pressioni sui prezzi del diesel e della benzina se lo Stretto di Hormuz non verrà riaperto alle navi che trasportano petrolio e gas". Il capo della più grande compagnia petrolifera europea ha dichiarato che l'azienda sta collaborando con i governi per aiutarli ad affrontare la crisi di approvvigionamento dei carburanti, che ha già portato al razionamento in alcuni paesi asiatici. I prezzi del petrolio... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, l'avvertimento della Shell: "Se la guerra continua carenza carburanti già entro aprile"

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