La terza Guerra del Golfo è già regionale Preziosa spiega perché

La terza Guerra del Golfo si è trasformata in un conflitto di portata regionale, secondo Preziosa. Non si limita più a uno scontro tra Israele e Iran, ma coinvolge anche altri attori della zona. La disputa non riguarda più solo il programma nucleare, ma si estende a fattori geopolitici più ampi. La situazione si presenta come una escalation che supera i confini originari del confronto.

Non siamo più di fronte a un confronto circoscritto tra Israele e Iran. Non si tratta più soltanto di una controversia sul programma nucleare. E non è più uno scontro confinato entro i margini geografici dell’asse Teheran-Gerusalemme. Le ultime ore hanno segnato un salto di qualità. L’escalation ha coinvolto direttamente diversi Paesi arabi del Golfo, colpendo basi e infrastrutture situate in Stati che ospitano presenza militare statunitense. Questo passaggio trasforma la natura della crisi da confronto bilaterale a dinamica regionale, con implicazioni sistemiche per l’intero arco mediorientale. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha già lanciato un appello urgente alla de-escalation, avvertendo che l’allargamento del conflitto potrebbe produrre conseguenze “devastanti per la pace e la sicurezza internazionale”. 🔗 Leggi su Formiche.net

