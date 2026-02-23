Il cinema d' autore giapponese torna sul grande schermo con la rassegna AnimeCore

Per il quarto anno consecutivo, in Sala San Luigi torna “Anime&Core”, la rassegna dedicata al cinema d’animazione giapponese d’autore. Ad aprire la rassegna, mercoledì 25 febbraio alle ore 21 (in lingua originale con sottotitoli in italiano), sarà “L’Uovo dell’Angelo”, opera prima da regista indipendente di Mamoru Oshii, genio visionario del genere sci-fi, in collaborazione con il pittore e character designer Yoshitaka Amano. Restaurato in 4K per il suo quarantennale e presentato al Festival di Cannes, il film è ambientato in uno scenario post-apocalittico e racconta l’incontro tra un viandante e una bambina che custodisce un grande uovo e il mistero che in esso è racchiuso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

