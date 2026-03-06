Lazio Mattioli attacca | Si devono fare un esame di coscienza dove vogliono e pensano di… Orsi replica duramente

Il capitano della Lazio ha criticato duramente i dirigenti per la gestione della squadra, invitandoli a fare un esame di coscienza. La risposta dell’amministratore delegato non si è fatta attendere e si è scagliato contro le affermazioni dell’atleta. Mentre lo stadio “Olimpico” rimane spesso semi-deserto, il rapporto tra i tifosi e la squadra sembra essere sempre più teso.

Nonostante lo stadio “Olimpico” continua ad essere semivuoto, il sostegno dei tifosi della Lazio non manca mai, come successo mercoledì sera durante la semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta, con migliaia di sostenitori biancocelesti che si sono radunati all’esterno dell’impianto, intonando cori e lanciando messaggi di incoraggiamento alla squadra. Un’iniziativa che ha trasformato l’area circostante. L'articolo Lazio, Mattioli attacca: “Si devono fare un esame di coscienza, dove vogliono e pensano di.” Orsi replica duramente proviene da. Potrebbe interessarti:. Sorteggi Champions League 202021, i commenti. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Oppini attacca duramente gli arbitri sull’episodio Gila Cabal in Juve Lazio: «Sono davvero imbarazzanti»Alajbegovic alla Juve, i bianconeri sono sulle tracce del ‘nuovo’ Yildiz: la valutazione del classe 2007 e la concorrenza da battere Vlahovic Juve,... Vanoli: "I calciatori si facciano un esame di coscienza. Ora le partite che contano"Firenze, 2 marzo 2026 - Ennesima serata complicata per la Fiorentina, che dopo la notte da incubo in coppa contro lo Jagiellonia si ripete a Udine. Tutto quello che riguarda Lazio Mattioli attacca Si devono fare.... Discussioni sull' argomento Mattioli: Atteggiamenti non giustificabili, non ho visto nessuno combattere; Lazio, Mattioli: Non combatte nessuno, l’atteggiamento è ingiustificabile. Tifosi Lazio, Mattioli attacca e Orsi replica: Parla della tua squadra!Duro scontro in diretta su Radio Radio tra Mario Mattioli e Nando Orsi. Il primo, esprimendosi sulla contestazione dei tifosi della Lazio nei confronti della società, ha spiegato, senza giri ... lalaziosiamonoi.it Durissimo scontro Orsi-Mattioli su Lotito e la protesta dei tifosi: volano parole grosse (video)Durissimo scontro tra Nando Orsi e Mario Mattioli nel corso della trasmissione radiofonica Radio ... msn.com #Lazio, durissimo scontro in diretta tra Nando #Orsi e Mario #Mattioli Mattioli attacca i tifosi biancocelesti e Orsi risponde: "Parla della tua squadra, non sai niente della Lazio! Dicevi che Lotito avrebbe parlato: e ora!" NEI COMMENTI, IL VIDEO DELLO x.com Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per questo fine settimana - facebook.com facebook