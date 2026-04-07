Il confronto tra il presidente degli Stati Uniti e il Papa si concentra sulla minaccia di Trump nei confronti dell’Iran. Il Papa ha definito inaccettabile questa minaccia, parlando di una questione morale, mentre il segretario di Stato vaticano ha richiesto che non resti una voce isolata. La disputa si svolge senza più il tono della diplomazia formale, evidenziando una frattura tra le posizioni dei due leader.

Sulla guerra scatenata dagli Stati Uniti in Iran si consuma un confronto a distanza, senza più neanche il linguaggio della diplomazia, tra Donald Trump e il Papa. Parlando con i giornalisti dalla sua residenza estiva di Castel Gandolfo (Roma) Leone XIV ha definito “ non accettabile ” la “minaccia contro tutto il popolo dell’Iran” arrivata dal presidente Usa, che ha promesso di “cancellare l’intera civilità” del Paese mediorientale. “Oggi, come tutti sappiamo, c’è stata questa minaccia contro tutto il popolo dell’Iran. Questo veramente non è accettabile, qui ci sono questioni certamente di diritto internazionale ma molto di più. È una questione morale per il bene del popolo intero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Leone XIV: “Inaccettabile la minaccia di Trump all’Iran, è una questione morale”. Parolin: “Non sia una voce nel deserto”

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