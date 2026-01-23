Dopo il rientro di Missiroli consiglieri dem e assessori si dimettono | si andrà al voto Il sindaco | Se è così mi dovranno espellere dal Pd

A Cervia si registra un cambio di scenario politico dopo il rientro di Missiroli, che aveva annunciato le dimissioni da sindaco. Successivamente, consiglieri e assessori di maggioranza si sono dimessi, portando alla decadenza del Consiglio comunale e a nuove elezioni. Il sindaco ha commentato la situazione, affermando che, se necessario, sarà espulso dal Partito Democratico, sottolineando la complessità della crisi politica in corso.

Consiglieri di maggioranza e assessori rassegnano le dimissioni: "Impossibile garantire la serenità necessaria all’azione amministrativa" Terremoto politico a Cervia. Dopo che in mattinata Mattia Missiroli aveva revocato le dimissioni da sindaco, nel pomeriggio è la sua stessa maggioranza a decretare la decadenza del Consiglio comunale. E ora si apre la strada per le elezioni amministrative. Il tutto arriva con una nota firmata da consiglieri comunali di maggioranza e assessori del Comune di Cervia. “Con questa dichiarazione intendiamo rendere esplicita una scelta maturata a seguito di un confronto politico approfondito e condiviso, compiuta esclusivamente nell’interesse della città e nel rispetto delle istituzioni.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Caos a Cervia dopo il 'rientro' di Missiroli, consiglieri maggioranza e assessori danno le dimissioni: si andrà al votoA Cervia si registra una crisi politica dopo le dimissioni di Mattia Missiroli da sindaco, successivamente revocate.

Il Pd scarica Mattia Missiroli: dimissioni in blocco. Si tornerà al votoIl Comune di Cervia vive una fase di crisi politica dopo che la maggioranza e la giunta hanno deciso di accettare le dimissioni di Mattia Missiroli, sindaco della città.

