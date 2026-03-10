A Castrocaro Terme e Terra del Sole il dibattito sul referendum ha portato a scontri tra diverse fazioni politiche. Il segretario di circolo del Partito Democratico ha criticato il sindaco, accusandolo di dividere la comunità invece di rappresentarla. Billi ha invece affermato di essere una persona per bene e di aver votato Sì. La discussione rimane acceso tra le parti coinvolte.

A Castrocaro Terme e Terra del Sole il referendum accende gli animi tra opposte fazioni politiche. Il Pd, per voce del segretario di circolo Stefano Canonici, contesta lo "stile istituzionale del sindaco" Francesco Billi, reo di "dividere la comunità anziché rappresentarla". Casus belli il video pubblicato sui social dal primo cittadino, che "appare sorridente al fianco di una t-shirt il cui slogan non lascia spazio a interpretazioni: ’sono una persona perbene e voto sì’ – scrive Canonici –. Un’immagine che solleva interrogativi profondi sul senso delle istituzioni e il rispetto dovuto alla cittadinanza". Due gli aspetti considerati di estrema gravità, secondo il Pd. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Billi: "Persona per bene e voto Sì". Il Pd: "Sindaco di una sola parte"

