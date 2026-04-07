L’enorme successo di Rosalía con Lux riflette i rischi della fama assoluta | scontri con i paparazzi polemiche virali e un’esposizione costante

La cantante ha appena terminato una serie di concerti in Spagna, segnando un percorso caratterizzato da numerosi successi. Tuttavia, l’afflusso di pubblico e l’attenzione dei media hanno portato anche a diversi scontri con i paparazzi e a polemiche diffuse sui social media. La sua popolarità ha portato ad un’esposizione continua, che ha suscitato reazioni di vario tipo tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Cos’è successo nel frattempo? Rosalía sta stabilendo i propri limiti, oppure oggi trova opprimente ciò che un tempo le pareva gestibile? Il successo internazionale di Lux (considerato dagli esperti uno dei migliori album di sempre) è un peso per la sua vita privata? O potrebbe darsi che la costante sovraesposizione stia erodendo la sua narrazione, a livello artistico come pure personale? Una sparizione mariana Ottobre 2025. Rosalía convoca i suoi follower sui social per svelare qualche novità sul suo imminente album, attesissimo a tre anni dall’uscita del precedente, il successo internazionale Motomami. All’ora stabilita, la cantante appare sullo schermo mentre si trucca mangiando tortilla con cipolla. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L’enorme successo di Rosalía con Lux riflette i rischi della fama assoluta: scontri con i paparazzi, polemiche virali e un’esposizione costante Leggi anche: Rosalía arriva a Milano con il Lux Tour: i look sul palco e la felpa “da suora” virale online Rosalìa, i costumi del Lux Tour ispirati al mondo della danza: il tutù è un omaggio alla Ballerina di DegasRosalìa nel Lux Tour gioca coi contrasti e regala al pubblico uno show sospeso tra sacro e profano.