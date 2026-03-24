D omani, 25 marzo, alle 20.30 Rosalía arriva al Forum d’Assago di Milano con il suo Lux Tour e la domanda che tutti si fanno non riguarda la scaletta, bensì il suo guardaroba: cosa indosserà? Iniziata a Lione e già diventata un caso mediatico, la tournée della cantante catalana segna la fine dell’estetica pop di Motomami e l’inizio di uno stile più teatrale, quasi liturgico. Come indossare il rosa soft per look sofisticati e contemporanei X Tutù da balletto, corsetti, veli: un immaginario che abbandona l’immediatezza pop per costruire qualcosa di più stratificato, artistico. E che, ancora prima di arrivare in Italia, sembra già pronto a dettare tendenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Rosalía arriva a Milano con il Lux Tour: i look sul palco e la felpa “da suora” virale online

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La nuova era live di Rosalía si è aperta a Lione, da dove è partito il Lux Tour. E nel corpo di ballo c'è Giulia Stabile di Amici. Il videoLa nuova era live di Rosalía si è aperta a Lione, da dove ha fatto partire il suo nuovo, ambizioso tour mondiale.

Una selezione di notizie su Lux Tour

Temi più discussi: Rosalía: la probabile scaletta del concerto di Milano, all'Unipol Forum di Assago, nell'ambito del Lux Tour; Rosalía, debutto del Lux Tour a Lione: la scaletta del concerto tra flamenco, pop ed elettronica; Giulia Stabile nel corpo di ballo di Rosalia al Lux Tour: i video e la reazione di Rudy Zerbi; Il nuovo tour di Rosalía è pura luce nel buio.

I look più spettacolari del Lux Tour di RosalíaIl Lux Tour di Rosalia fa tappa a Milano, all'Unipol Forum: chi ha vestito la cantante e le ispirazioni dietro ai look. amica.it

La controversa felpa da suora che tutti cercano per il concerto di Rosalía a MilanoLa felpa bianca con il velo al posto del cappuccio è diventata virale dopo che alcuni fan l'hanno fotografata al concerto, ma è il perfetto simbolo del nuovo album di Rosalía. amica.it

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Dalla vittoria ad Amici ai palchi internazionali del LUX Tour 2026 di Rosalía, Giulia Stabile è parte fondamentale del corpo di ballo della tournée mondiale dell'artista. Per la ballerina, non si tratta soltanto di un nuovo traguardo professionale, ma della rea - facebook.com facebook