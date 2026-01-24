Il Palermo si ferma sulla Via Emilia a Modena finisce 0-0 | i rosa scivolano a -6 dal Venezia

Il Palermo conclude con un pareggio a reti inviolate la trasferta contro il Modena, il risultato di 0-0 riflette un incontro equilibrato tra le due squadre. I rosanero, con questo punto, scendono a sei lunghezze dal Venezia in classifica. La sfida al Braglia ha mostrato una partita combattuta, in cui entrambe le formazioni hanno cercato di farsi valere, senza però trovare la rete decisiva.

Il Palermo torna dal Braglia di Modena con un solo punto in tasca: i rosanero pareggiano 0-0, al termine di una partita particolarmente equilibrata. I risultati delle altre, però, non aiutano la squadra di Inzaghi che scivola così a sei punti dal secondo posto occupato dal Venezia. Gli ospiti ci provano soprattutto nella ripresa: gol annullato dal Var all'ex Palumbo per fallo di Gyasi sul portiere Chichizola. Partita equilibrata e piuttosto bloccata, ma il risultato fa...

