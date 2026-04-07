Legnago su due ruote | alla scoperta del paesaggio agroindustriale

A Legnago, una passeggiata in bicicletta di circa 17 km partirà dall'ex Zuccherificio, Edificio 13, e attraverserà il paesaggio agroindustriale locale. L'iniziativa è promossa da Fai Giovani e dall’Ecomuseo Aquae Planae, con l’obiettivo di far conoscere il territorio attraverso un percorso guidato in bicicletta. L’itinerario si concentra sulla scoperta delle aree legate all’attività agricola e industriale della zona.

In collaborazione tra Fai Giovani ed Ecomuseo Aquae Planae, in partenza dall' ex Zuccherificio di Legnago, Edificio 13, una biciclettata di circa 17 km spazierà alla scoperta del territorio agroindustriale. Un viaggio nel tempo che, avventurandosi tra le rive del fiume, farà scoprire curiosità sul territorio, sugli antichi mestieri che lo animavano e sulle colture che se ne avvantaggiavano. Strada facendo, si scopriranno anche edifici e vecchi servizi funzionali alla città e ai paesi limitrofi, per comprendere l’evoluzione del paesaggio agroindustriale. Sono previste due soste, presso Azienda Agricola Casa Clelia, per visita e merenda con prodotti a chilometro zero, a base di frutti di bosco coltivati nel rispetto dei ritmi naturali. 🔗 Leggi su Veronasera.it A Legnago evento alla scoperta dei talenti musicali del territorioIl progetto nasce dalla collaborazione tra Biancarosa Onlus e i Centri Giovanili Don Mazzi, con un intento preciso: organizzare evento nel quale i... Leggi anche: Liberty a due ruote: ciclotour alla scoperta di Catania