Liberty a due ruote | ciclotour alla scoperta di Catania

Una cicloescursione serale permette di esplorare Catania sotto una luce diversa, percorrendo le strade della città durante una domenica di primavera. Organizzata da un'associazione locale, l'attività invita i partecipanti a scoprire i tratti caratteristici dello stile Liberty attraverso un tour in bicicletta che attraversa diverse zone della città. L'evento si svolge con il supporto di guide che illustrano i principali monumenti e architetture.

Pedala nel tempo. Scopri la Catania Liberty con una cicloescursione serale unica. Sicilia Gaia ti porta a spasso per Catania, in un modo speciale: in sella alla tua bici in una domenica di primavera. Lasciati incantare dalle forme fluide e dai decori floreali del Liberty catanese, un vero e proprio museo a cielo aperto. Il nostro itinerario ti farà scoprire gemme nascoste, dalle eleganti ville di Viale XX Settembre ai palazzi di Via Umberto, fino alla splendida Villa Ardizzone, dove ti aspetta una visita esclusiva e delle dissetanti acque aromatizzate. Unisciti a noi e vivi la città da una nuova prospettiva, tra arte, storia e sostenibilità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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