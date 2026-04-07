Legge Pmi al via la staffetta pensionati-giovani lavoratori

È iniziata l’attuazione della legge dedicata alle piccole e medie imprese, con circa quindici disposizioni che sono già operative. Altre tre norme devono essere attuate tramite decreti ministeriali, mentre il Parlamento ha conferito al governo quattro deleghe per l’attuazione di ulteriori misure. La legge introduce quindi una serie di interventi immediati e di procedure da definire nel prossimo futuro, con l’obiettivo di favorire l’accesso alle risorse e il ricambio generazionale nel settore.

Una quindicina di disposizioni subito operative, tre da attuare con decreti ministeriali e quattro deleghe conferite dal Parlamento al governo. Si presenta così la legge annuale per le piccole e. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com Pensione anticipata con part-time, come funziona la nuova staffetta generazionale nelle PmiPart time e pensione: la novità consiste nella facoltà di ridurre l’orario di lavoro negli ultimi anni di carriera senza perdere contributi per la... Leggi anche: "Ridurre le tasse di pensionati e lavoratori" Temi più discussi: Legge PMI 2026: le principali novità per imprese, commercio e lavoro; Legge PMI 2026; Smart working, martedì entra in vigore la legge Pmi: ecco le novità; Legge annuale PMI: novità per imprese e professionisti. Smart Working, cosa cambia con la nuova legge sulle Pmi: pene e sanzioni per datori di lavoroLo smart working continua a essere uno strumento centrale per molte aziende, ma dal 7 aprile 2026 i datori di lavoro che non forniranno ai dipendenti in modalità agile l’informativa sulla sicurezza ri ... tg.la7.it Smart working dal 7 aprile: nuove regole e sanzioni per le PMIDal 7 aprile 2026 nuovi obblighi per smart working: informativa annuale sui rischi obbligatoria per tutte le aziende. Sanzioni fino a 7.500€ ... lifestyleblog.it Una delle grandi novità della legge sulle PMI appena approvata riguarda le limitazioni delle recensioni online I commenti sono leciti solo se rilasciati non oltre 30 giorni dalla data di utilizzo del prodotto o del servizio da parte di chi ne ha effettivamente fruito. L - facebook.com facebook Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #7aprile: #Fisco, in #Cassazione liti per 7,5 miliardi, sotto i 20mila euro un ricorso su quattro. L’ #Iran: no a #una tregua di 45 giorni, #Trump: «Vi distruggiamo in una notte». Legge #Pmi, scattano i nuovi obbl x.com