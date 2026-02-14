Legge elettorale Ruffini Più Uno | Difendiamo il doppio turno la democrazia non è una scorciatoia

Ernesto Maria Ruffini, leader dei Comitati Più Uno, critica la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento perché potrebbe indebolire il voto dei cittadini. La legge, che abbassa al 40% la soglia per eleggere il sindaco e introduce un premio di maggioranza fino al 60%, rischia di ridurre il peso delle scelte degli elettori. Ruffini spiega che queste modifiche favoriscono scorciatoie che non rispettano i principi della democrazia, e avverte che il doppio turno resta l’unico metodo equo per garantire rappresentanza reale. Durante una manifestazione in centro, ha anche ricordato che in molti Comuni già si prefer

"Invece di riportare le persone al voto, si rischia di togliere peso al loro voto". È quanto afferma Ernesto Maria Ruffini, promotore dei Comitati Più Uno, intervenendo sul disegno di legge 1451, approvato dalla maggioranza in Commissione Affari Costituzionali del Senato, che abbassa al 40% la soglia per l' elezione del sindaco nei Comuni sopra i 15mila abitanti e prevede un premio di maggioranza fino al 60% dei seggi in consiglio comunale. Il provvedimento è atteso in Aula nella settimana del 14 aprile, per poi passare alla Camera. "In un Paese segnato da un crescente astensionismo – prosegue Ruffini – cambiare le regole del gioco in questo modo significa ridurre il consenso necessario per governare.