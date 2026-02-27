In Sicilia 3.500 rider col fiato sospeso dopo l’inchiesta

In Sicilia, circa 3.500 rider si trovano in una situazione di incertezza, con 1.350 di loro a Palermo. L’indagine della procura di Milano coinvolge grandi aziende del settore, che sono sotto osservazione per presunti abusi legati alle condizioni di lavoro e alle modalità di assunzione. La situazione si mantiene tesa mentre si attendono eventuali sviluppi delle verifiche in corso.

Sono circa 3.500 i rider in Sicilia, 1.350 a Palermo, col fiato sospeso per gli sviluppi dell’inchiesta della procura di Milano che indaga per caporalato e sfruttamento dei lavoratori i colossi Foodinho-Glovo e Deliveroo. «Finalmente hanno aperto il vaso di Pandora, da anni chiediamo di accendere un faro sulle posizione lavorative dei rider siciliani - dice Francesco Brugnone, coordinatore del Nidil Cgil Sicilia - e di applicare un contratto di lavoro subordinato con le necessarie tutele, full time a 40 ore settimanali, con una giusta paga invece dell’attuale sotto la soglia di povertà. Siamo a disposizione della Procura di Milano per aggiungere elementi che possano dare dignità a questi lavoratori». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Fino a 20.000 rider coinvolti e compensi tra 3 e 4 euro a consegna. Controllo giudiziario per Deliveroo x.com