Le vite in salita di Carmine De Simone e Mario Vetere le difese | No all’ergastolo meritano un’altra chance

Le difese di Carmine De Simone e Mario Vetere hanno focalizzato l’attenzione sulle loro vite passate, portando in tribunale dettagli sulle infanzie difficili, le comunità di provenienza e le dipendenze. Le discussioni si sono concentrate sulla richiesta di evitare la condanna all’ergastolo, sostenendo che i due meritano una seconda possibilità. La discussione si è spostata quindi dall’atto criminale alle storie personali degli imputati.

Bergamo. Le difese di Carmine De Simone e Mario Vetere spostano il processo dalla scena del delitto alle biografie degli imputati: infanzie spezzate, comunità, dipendenze. Storie di abbandono e marginalità usate come lente per rileggere l’omicidio di Luciano Muttoni e per mettere in discussione la richiesta più dura: l’ergastolo. Venticinque anni il primo, ventiquattro il secondo, sono accusati di aver ucciso Muttoni il 7 marzo 2025 a Valbrembo. L’uomo, 58 anni, viveva solo, si manteneva con piccoli lavori affittando le stanze del suo appartamento. Secondo l’accusa, fu soprattutto De Simone ad accanirsi sulla vittima: pugni, calci e colpi inferti con il calcio della pistola scacciacani, anche quando l’uomo non era più in grado di difendersi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Dopo il successo del curling, anche le bocce meritano una chance alle Olimpiadi: c’è una piccola speranzaC’è qualcosa di ipnotico nel curling, osservando una pietra che scivola sul ghiaccio verso il centro del bersaglio.

Omicidio Claris, il gup riconosce i futili motivi: De Simone rischia l’ergastoloBergamo, 11 marzo 2026 – C’è già la data del processo in Corte d’Assise: il 20 maggio.

Le vite in salita di Carmine De Simone e Mario Vetere, le difese: No all’ergastolo, meritano un’altra chanceI legali degli imputati per l'omicidio di Luciano Muttoni parlano di infanzie spezzate, soggiorni in comunità, traumi e dipendenze. Sentenza attesa il 20 aprile ... bergamonews.it

Omicidio Muttoni, gli avvocati di Carmine De Simone e di Mario Vetere alla Corte: «Vite allo sbando, date loro una seconda possibilità, non l'ergastolo»Per l'affittacamere ucciso a botte, a Valbrembo, la pm ha già chiesto il massimo della pena. Le arringhe dei difensori e il nodo dei diversi ruoli. La sentenza sarà il 20 aprile ... bergamo.corriere.it