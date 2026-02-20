Dopo il successo del curling anche le bocce meritano una chance alle Olimpiadi | c’è una piccola speranza
Il nome di cui si parla è quello delle bocce, che potrebbe entrare nel programma olimpico a causa del crescente interesse dimostrato in alcuni Paesi europei. La proposta nasce dopo il successo del curling, sport simile che ha riscosso grande entusiasmo ai Giochi. In alcune nazioni, le bocce vengono praticate in strutture sportive e attirano sempre più appassionati. Ora si cerca di convincere il Comitato Olimpico a includerle, puntando su eventi di qualificazione già programmati per il prossimo anno. La decisione finale potrebbe arrivare entro la fine del 2024.
C’è qualcosa di ipnotico nel curling, osservando una pietra che scivola sul ghiaccio verso il centro del bersaglio. Eppure, a molti italiani, questa disciplina fa venire in mente un pomeriggio al bocciodromo più che un’arena olimpica. E non è una semplice impressione: il curling nasce nella Scozia medievale come una gara di pietre fatte scivolare sul ghiaccio. Il primo riferimento scritto risale addirittura al 1541, nei registri dell’abbazia di Paisley, nel Renfrewshire. Insomma, le “ bocce su ghiaccio ” esistevano già cinque secoli fa. Il paragone, allora, è inevitabile. Entrambi sono giochi di precisione e strategia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dopo il successo del curling, anche le bocce meritano una chance alle Olimpiadi: c'è una piccola speranza
La disciplina tanto seguita a Milano-Cortina è di fatto parente. Anzi, le bocce hanno oltre 60 milioni dii praticanti nel mondo: eppure non sono mai arrivate ai Giochi, per tre diversi motivi.
