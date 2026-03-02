Cosa ci fa un uovo di falco in cima al Pirellone

Un uovo di falco è stato trovato in cima al Pirellone, un edificio di Milano. La scoperta è stata fatta nelle ultime ore e si tratta di un uovo deposto da un falco chiamato Giulia, che vive nella zona con un altro esemplare da più di dieci anni. La presenza dell'uovo ha attirato l'attenzione di chi si trova nelle vicinanze.