Cosa ci fa un uovo di falco in cima al Pirellone
Un uovo di falco è stato trovato in cima al Pirellone, un edificio di Milano. La scoperta è stata fatta nelle ultime ore e si tratta di un uovo deposto da un falco chiamato Giulia, che vive nella zona con un altro esemplare da più di dieci anni. La presenza dell'uovo ha attirato l'attenzione di chi si trova nelle vicinanze.
In cima al Pirellone è comparso un uovo di falco. L'ha deposto nelle scorse ore "Giulia", falco che insieme a Giò abita 125 metri sopra Piazza Duca d'Aosta da oltre 10 anni. Non è escluso che nei prossimi giorni ne vengano deposti altri, solitamente la coppia depone tre uova a primavera
Giulia e Giò, deposto il primo uovo dei falchi pellegrini del Pirellone: “La natura ci consegna un messaggio di speranza”Milano, 2 marzo 2026 – Anche quest’anno si rinnova la tradizione dei falchetti del Pirellone.
