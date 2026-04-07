Due anni dopo l’ultimo episodio, si torna a parlare di furti con esplosivo ai danni di bancomat, questa volta nelle zone di Santo Stefano e Ameglia. Entrambi gli episodi hanno utilizzato la stessa tecnica, con l’esplosivo inserito all’interno degli sportelli automatici. Le autorità stanno indagando sugli eventi, che si sono verificati in un breve intervallo di tempo, senza ancora identificare i responsabili.

L’ultimo colpo con la stessa tecnica dell’esplosivo piazzato all’interno del bancomat risale esattamente a due anni fa. La notte dell’8 aprile 2024 una violenta esplosione ha fatto saltare il bancoposta della filiale di via Di Vittorio a Ponzano Belaso (nella foto) nel territorio di Santo Stefano Magra, a pochi passi dall’ex ceramica Vaccari. Un botto così potente da danneggiare le pareti della struttura e i vetri blindati e alcune automobili parcheggiate nelle vicinanze oltre a incendiare gran parte delle banconote contenute nell’erogatore. Il commando fuggì a tutta velocità in automobile e fece perdere le tracce a una pattuglia dei carabinieri che tentarono l’inseguimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le spaccate a Santo Stefano e Ameglia

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