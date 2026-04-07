Nel match tra Napoli e Milan, i giocatori sono stati valutati con giudizi che vanno dal 6 al 6,5. Il difensore del Napoli ha affrontato bene Pavlovic, rimanendo in disparte per buona parte della partita. L’attaccante ha mostrato un buon rendimento, contribuendo alla manovra offensiva. Le valutazioni indicano una partita equilibrata, con alcuni protagonisti che hanno evidenziato segnali positivi.

•Mathias OLIVERA 6,5 – Combo più che positiva, tipo sasicce e friarielli: feeling con Giovane e assist per il tiro di Politano che porta al gol •Alessandro BUONGIORNO 6,5 – L’ammonizione rimediata per il fallo su Lord Modric non lo scalfisce e rimane bello fermo per il resto della partita. Un Maschio Angioino granitico che vigila sul porto di Napoli •JUAN JESUS 6,5 – Efficace come sempre. Una Tachipirina al momento del bisogno (dall’85’ Sam BEUKEMA – S.V.) • Stanislav LOBOTKA 6,5 – Stany è Stany. Non ottimale ma sempre padrone e dominatore assoluto del centrocampo •Frank Zambo ANGUISSA 5,5 – Sottotono ma con una grinta nell’incitare i compagni che nemmeno una colonia di leoni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Le pagelle del Napoli (Napoli-Milan)

Le pagelle di Napoli-Milan, i voti: i top e i flop del match del MaradonaNapoli e Milan scendono in campo nel giorno di Pasquetta a 24 ore di distanza dall'Inter capolista, che ha battuto 5-2 la Roma a San Siro.

Le pagelle del Napoli (Copenaghen – Napoli)•Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6,5 – Che gli si può dire? Un rigore parato ma Mannaggia il mondo, ribattuto e segnato.

Le pagelle di Napoli-Milan 2-0 | Supercoppa Italiana - Semifinale

Temi più discussi: Napoli-Milan 1-0, le pagelle della partita di Serie A; Napoli-Milan 1-0, pagelle: Politano entra e decide, male l'attacco rossonero; Napoli-Milan, le pagelle: McTominay normale, è da 6. Pulisic entra male, 5,5; Napoli-Milan, le pagelle: Buongiorno un gigante, Maignan poteva fare meglio.

Napoli-Milan 1-0 pagelle: Politano entra e firma il sorpasso, Conte supera Allegri al secondo postoSerie A 2025-26, 31ma giornata, Napoli-Milan, 1-0, i top e flop e le pagelle: Politano e Alisson spingono i partenopei alla vittoria. Conte sorpassa Allegri. sport.virgilio.it

Napoli-Milan, pagelle: Politano fulmina Maignan, Conte fuoriclasse. Il voto a De Bruyne e AlissonIl Napoli coglie la quinta vittoria consecutiva: al Maradona la squadra di Antonio Conte batte e scavalca il Milan di Allegri con un gol di Politano. areanapoli.it

NapoliMagazine.Com. . VIDEO NM - Napoli-Milan, la storia della piccola Francesca nata 9 anni fa quando alla mamma si ruppero le acque mentre era allo Stadio Delia Paciello - facebook.com facebook

#Conte dopo Napoli-Milan: "Scudetto, siamo realisti. Non dovremmo sbagliare mai" #SkySport x.com