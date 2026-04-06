Le pagelle di Napoli-Milan i voti | i top e i flop del match del Maradona

Nel match disputato al Maradona, Napoli e Milan si sono affrontate nel giorno di Pasquetta, a poche ore dalla vittoria dell'Inter sulla Roma. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori, con alcuni che si sono distinti per prestazioni positive e altri che hanno deluso. Le valutazioni dei singoli hanno evidenziato le differenze di rendimento tra i calciatori delle due squadre, fornendo un quadro chiaro delle performance in campo.

Napoli e Milan scendono in campo nel giorno di Pasquetta a 24 ore di distanza dall'Inter capolista, che ha battuto 5-2 la Roma a San Siro. La partita del Maradona si è conclusa con il. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Le pagelle di Napoli-Milan, i voti: i top e i flop del match del Maradona Le pagelle di Napoli-Fiorentina, i voti: i top e i flop del match del MaradonaIl Napoli torna al Maradona dopo la sconfitta contro il Chelsea e l'eliminazione dalla Champions League. Le pagelle di Napoli-Torino, i voti: i top e i flop del match del MaradonaIl Napoli di Antonio Conte torna in campo dopo la vittoria al cardiopalma di Verona arrivata grazie ai gol di Hojlund e di Lukaku, per la prima volta... Temi più discussi: Le pagelle di Inter-Roma 5-2: Lautaro (8) si esalta, male Cristante (4,5). Napoli a -10, contro il Milan è decisiva; Pressing: Le Pagelle di Inter-Roma Video; Rabiot, il colpo al ginocchio non preoccupa il Milan: a Napoli ci sarà. Leao da valutare; Inter-Roma 5-2, le pagelle: Lautaro e Thuram brillanti, Cristante travolto. Napoli-Milan 1-0 pagelle: Politano entra e firma il sorpasso, Conte supera Allegri al secondo postoSerie A 2025-26, 31ma giornata, Napoli-Milan, 1-0, i top e flop e le pagelle: Politano e Alisson spingono i partenopei alla vittoria. Conte sorpassa Allegri. sport.virgilio.it Napoli-Milan 1-0, le pagelle rossonere: male Fullkrug, si salva PavlovicIl Milan cade al Maradona perdendo 1-0 contro il Napoli. Nel match che chiude la trentunesima giornata di Serie A, i rossoneri si arrendono a dieci dal termine al gol di Politano e si vedono ... 90min.com Serie A, Napoli-Milan 1-0: gli azzurri scavalcano i rossoneri e sono a -7 dalla capolista Juve-Genoa 2-0 i bianconeri staccano la Roma. Lecce-Atalanta 0-3. Udinese-Como 0-0. Ieri: Inter-Roma 5-2: i nerazzurri dilagano e vanno a +9 dal Milan. Segui la cronaca facebook LIVE MN - Napoli-Milan (0-0): inizia la partita al Maradona... x.com