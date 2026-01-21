Le pagelle del Napoli Copenaghen – Napoli

Le pagelle del Napoli contro il Copenaghen offrono un quadro preciso delle prestazioni dei giocatori. Vanja Milinkovic-Savic si distingue con un voto di 6,5, grazie alla parata su rigore. Nonostante l’intervento, il pallone ribattuto ha poi portato al gol avversario. È un esempio di come ogni azione possa influenzare l’esito della partita, riflettendo l’impegno e le difficoltà incontrate dai calciatori in campo.

•Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6,5 – Che gli si può dire? Un rigore parato ma Mannaggia il mondo, ribattuto e segnato. Sfiga potente, mode on •Giovanni DI LORENZO 5,5 – Sofferenza nel secondo tempo e occasione gol sprecata. Serata NI •Stanislav LOBOTKA 6,5 – Nientemeno che fa espellere il capitano Delaney! Per il resto, buona prestazione a frontr di un grigiume un po’ too much •Scott MCTOMINAY 7 – A prescindere da tutto, come faremmo senza di lui, mo? •Leonardo SPINAZZOLA 5,5 – Si può dare di più (dal 63' Mathias OLIVERA 6 – Capucchiata pericolosa ma non troppo. Lo ricorderemo per questo) •Antonio VERGARA 6 – Fammi spazio e dopo mi dirai. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Le pagelle di Copenaghen-Napoli, i voti: i top e i flop del match del Parken

Copenaghen-Napoli, le pagelle: McTominay brilla, 7, Buongiorno flop, 4

Le pagelle di Napoli-Inter 3-1, dominano Anguissa e McTominay

