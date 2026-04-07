Le nuove sneakers di New Balance non sono semplicemente calzature, ma rappresentano un simbolo di cultura urbana legata a due città simbolo. Alcune scarpe raggiungono la viralità grazie a campagne pubblicitarie, altre invece mantengono il loro ruolo storico senza bisogno di promozioni, integrandosi nel tessuto delle comunità locali. Questo tipo di calzature si distingue per la loro presenza duratura nel tempo, oltre le mode passeggere.

Ci sono scarpe che diventano virali. E poi ci sono quelle che esistono da sempre, senza bisogno di hype, perché sono già parte del DNA di una città. Le New Balance fanno esattamente questo. E con il nuovo pack “Baltimore vs. D.C.” non stanno lanciando l’ennesima colorway carina — stanno raccontando una storia che va avanti da decenni, molto prima che le sneakers diventassero contenuto. New Balance lancia il pack “Baltimore vs. D.C.”: le iconiche 993 celebrano due capitali dello street style. Se conosci anche solo un minimo la scena street americana, sai che le New Balance — soprattutto le 993 — non sono mai state “di tendenza”. Sono sempre state lì. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le nuove New Balance non sono solo sneakers: sono cultura pura (e questa volta parlano di due città iconiche)

Altro che sneakers o mocassini: le scarpe di cui tutti parlano sono un paio di mattoncini LegoPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

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