Altro che sneakers o mocassini | le scarpe di cui tutti parlano sono un paio di mattoncini Lego

Le scarpe del momento sono originali e sorprendenti. Non si tratta di sneakers o mocassini, ma di un paio di scarpe fatte a forma di mattoncini Lego gigante. Sono grosse, vistose e fatte apposta per attirare l’attenzione. Già da qualche giorno circolano sui social e fanno parlare di sé. Le hanno provate in molti, incuriositi dalla loro stranezza e dal prezzo non proprio basso.

Si chiamamo Lego Brick Clog, sono di un brillante rosso acceso e realizzate in scala con le proporzioni dei mattoncini 2 x4 dell'azienda, completate da quattro borchie con il marchio sulla tomaia. Saranno disponibili per l'acquisto dal 16 febbraio. Secondo la pagina web Lego dedicata alle nuove Crocs, sono disponibili sia in taglie da donna che da uomo. Dunque sono pensate chiaramente per un pubblico adulto. Anche il prezzo di queste calzature particolari, del resto, non è un gioco da ragazzi e più in linea con un oggetto da collezione: 199,99 euro, e nella scatola è compresa anche una minifigure con quattro paia di scarpe in miniatura.

