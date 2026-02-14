New Balance 2010 | le nuove Colorway 2026 sono già sold out e sì è di nuovo mania

Le nuove colorazioni delle New Balance 2010 del 2026 sono già esaurite, a causa della forte richiesta tra gli appassionati. La scarpa ha attirato subito l’attenzione, portando a un rapido sold out in pochi giorni. La vendita online si è bloccata, lasciando molti senza la possibilità di acquistarle.

La sneaker wave del 2026 ha un nome preciso: New Balance 2010. E se pensavi fosse solo un’altra silhouette retro con vibe tech, ti sbagliavi. Le nuove colorazioni appena droppate stanno già sparendo dalle taglie più richieste. Letteralmente. Se stai leggendo e la vuoi, muoviti. La 2010 – aka Abzorb 2010 per chi parla fluentemente sneakerhead – è diventata in pochi mesi uno dei modelli lifestyle più forti di New Balance. E questo refresh stagionale conferma che non è stato un hype momentaneo. Le nuove New Balance Colorway: terra, Y2K e texture bold. l primo drop ad arrivare è stato il Tornado Faded Black Dark Silver Metallic, un mix di tonalità terrose e metalliche perfetto per chi ama l’estetica urban winter. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Le New Balance 2002R Protection Pack stanno rapidamente conquistando il mondo dello streetwear, diventando un must-have del 2026.

