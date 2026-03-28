si allungano le giornate a causa del cambiamento climatico internet e gps a rischio

Le giornate si stanno allungando, ma questa modifica non deriva dal cambio dell’ora solare a quella legale. Gli scienziati indicano che il motivo principale è il cambiamento climatico, che secondo loro sta influenzando la rotazione terrestre. Questa situazione viene descritta come senza precedenti negli ultimi 3,6 milioni di anni. Nel frattempo, si registrano anche rischi crescenti per le infrastrutture digitali come internet e il sistema di localizzazione GPS.

Le giornate si allungano, ma non a causa del passaggio dall’ora solare alla legale. No, è colpa del cambiamento climatico che starebbe rallentando la rotazione del pianeta a un ritmo che gli esperti definiscono “senza precedenti” negli ultimi 3,6 milioni di anni. E se già dal 2000 al 2020 la durata delle nostre giornate si era allungata di 1,33 millisecondi a causa di fattori legati al clima, un nuovo studio scopre ora che questo fenomeno è in rapido aumento. Gli scienziati hanno quindi avvertito che le nostre giornate si allungheranno, ma non è qualcosa di positivo. Diversi gli effetti collaterali, soprattutto sulle nostre tecnologie basate su calcoli precisi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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