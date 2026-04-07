Le elezioni in Ungheria stanno diventando pericolose

Le autorità ungheresi stanno monitorando con attenzione le recenti tensioni legate agli incidenti lungo il gasdotto TurkStream, situato vicino al confine serbo. Secondo le indagini, non sarebbe stata l’Ucraina a collocare gli zaini con esplosivo trovati nei pressi del gasdotto. La vicenda si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per la stabilità della regione, mentre le elezioni in Ungheria si avvicinano e suscitano attenzione a livello internazionale.

Crescono i sospetti di finto attentato al gasdotto per aiutare Orbán alle elezioni del 12 aprile. Il premier, indietro nei sondaggi nel voto è protagonista di una violenta campagna anti-Ucraina Non sarebbe stata l’Ucraina a piazzare i due zaini con esplosivo trovati nei pressi del gasdotto TurkStream, in territorio serbo a una ventina di chilometri dal confine con l’Ungheria. A frenare la corsa delle accuse è stato Ðuro Jovanic, capo dell’agenzia militare serba VBA, secondo cui al momento non ci sono elementi che colleghino Kiev all’episodio. La scoperta degli ordigni, avvenuta nell’area di Kanjiža, aveva subito fatto scattare l’allarme a Budapest e Belgrado. 🔗 Leggi su Today.it

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